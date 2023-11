Thomas Foket hint naar terugkeer naar België

Thomas Foket is een vaste waarde bij Stade Reims. Zal hij ooit nog terug naar België keren?

Die kans zit er dik in. Thomas Foket weet zelf te zeggen dat zijn geboorteland een optie is en zal blijven. "België zal altijd nog een optie zijn", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Een vraag over Anderlecht leek hij even te ontwijken, maar antwoordde uiteindelijk toch. "Had je Anderlecht vernoemd? Wel, dichtbij huis spelen is altijd leuk. Ik houd al mijn opties open."

Die hint mag Anderlecht oppikken... Foket staat nog tot 2025 onder contract bij de Franse club. Hij speelde 172 wedstrijden voor Reims waarin hij één keer kon scoren. Hij gaf zeven assists.