Jan Vertonghen duidelijk: "Deze boodschap had ik voor Riemer toen hij mij kapitein maakte"

Jan Vertonghen is de aanvoerder van RSC Anderlecht. Een rol die hij op zijn eigen manier wenst in te vullen.

Kapitein, steunpilaar, mentor. Jan Vertonghen moet van vele markten thuis zijn bij RSC Anderlecht, maar hij is blij met wat hij voor de ploeg kan betekenen.

Zeker in zijn rol als mentor. “Ervoor zorgen dat de jongens die niet spelen of geblesseerd zijn óók gezien worden. Dat heb ik in mijn beginperiode bij Ajax gemist”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Uiteraard draait het om de drie punten, maar door de druk die bij zo'n club komt kijken, is men vaak niet bezig met het individuele aspect of geven ze niet om de jongen die in de voorbereiding eens mee mag.”

Brian Riemer heeft Jan Vertonghen als aanvoerder, maar daarover was Vertonghen heel erg duidelijk. “Verwacht van mij niet de speeches in de kleedkamer dat we 'voor die moeten winnen'. Dat heb ik ook tegen de coach gezegd toen hij mij kapitein maakte. Ik zeg liever de helft of slechts een kwart, maar wel iets dat binnenkomt en gemeend is.”

“Net zoals ik eerlijk mijn mening geef aan jongens die opties hebben om te vertrekken of om bij te tekenen. Ik hoop gewoon dat ik iemand ben waar mensen zich comfortabel bij voelen, om vragen aan te stellen.”