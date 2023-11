'Philippe Clement doet voorstel waarmee KRC Genk echt niet kan lachen'

Philippe Clement werd onlangs aangesteld bij Rangers. Hij moet de Schotse club weer naar de absolute top loodsen.

In Schotland wordt uitgekeken naar wie de nieuwe Director of Football wordt bij Rangers. Namen van Paul Mitchell, Sam Jewell en David Weir vielen al, maar zij zouden het niet worden.

Philippe Clement, onlangs nog maar aangesteld als nieuwe hoofdcoach, zou zich in de discussie gemengd hebben. Hij zou niemand minder dan Dimitri De Condé van KRC Genk voorgesteld hebben als nieuwe sportieve baas, zo meldt Ibrox Noise.

De krant stipt aan dat Clement en De Condé in het verleden al samenwerkten en enkele grote namen wisten te lanceren. Volgens Ibrox Noise heeft De Condé de Limburgers meer dan 340 miljoen euro winst opgeleverd met transfers.

Of De Condé echt de overstap zal maken is maar zeer de vraag. Leeds probeerde hem al binnen te halen, maar daar zij hij neen tegen. Binnen een tiental dagen zou er uitsluitsel moeten zijn wie de nieuwe Director of Football wordt bij Rangers.