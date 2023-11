Antwerp-speler vertelt anekdote over Noa Lang: "Kregen we daar ook nog gezeik mee"

Owen Wijndal is een vriend van Noa Lang. De twee kennen elkaar uiteraard van bij de Nederlandse jeugdploegen. De Antwerp-linksachter was zelfs één van de eersten die wist dat Lang een rapsong had gemaakt. Maar hij heeft nog anekdotes.

Wijndal vertelt ze ook graag, want het zijn grappige verhalen. "Ik ken Noa écht goed. Het is een hele lieve jongen. Ik zou erg lang moeten nadenken om er iets negatiefs over te kunnen zeggen. Mooie avonturen, hebben we samen beleefd", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Bij de U16 van Oranje bijvoorbeeld, op hotel. Het was midden in de nacht. Iedereen moest al slapen want de volgende dag stond er een wedstrijd op het programma. Zaten we ineens achter elkaar aan te rennen in de gang. Had de ene waarschijnlijk weer iets vervelends met de andere gedaan. Wel lachen natuurlijk."

Maar zoiets kan ook verkeerd aflopen. "Tot de bondscoach plots voor mijn neus stond. Wat zijn jullie hier – verdomme - allemaal aan het doen? Kregen we daar ook nog gezeik mee, ik iets meer dan Noa, herinner ik me. (lacht) Omdat ik geen kant op kon. Die Lang, die sprintte gewoon nog een stukkie door."