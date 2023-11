Antwerps goudhaantje gelinkt aan Barcelona: zinvol of niet? Sportief directeur hakt knoop door

Arthur Vermeeren wordt eens te meer het hof gemaakt door Barcelona. Rest de vraag: moet de 18-jarige middenvelder die keuze nu al maken? Zijn seizoen tot nu toe laat dat voorlopig een beetje in het midden.

Het seizoen van Pablo Martín Páez Gavira zit erop. De 19-jarige middenvelder van Barcelona viel geblesseerd uit bij Spanje tegen Georgië. En het bilan is ondertussen zwaar uitgevallen bij extra onderzoeken.

Gavi scheurde namelijk de kruisbanden van de knie. Einde seizoen dus bij Barcelona, ook geen EK voetbal in Duitsland. De Catalanen zijn bovendien ook boos op de Spaanse voetbalbond, maar ondertussen moeten ze wel op zoek naar een oplossing.

De rest van het seizoen uitdoen met het huidige middenveld? Dat lijkt quasi onmogelijk. En dus moet er een extra speler bijkomen. Door de blessure van Gavi gaan ze wel heel wat extra geld opstrijken door de nieuwe regels van de FIFA.

Die voorzien een vergoeding tot 20.000 euro per dag als een speler geblesseerd raakt tijdens een interlandperiode. En dus kunnen ze ook meteen de transfermarkt op, op zoek naar een nieuwe speler. En die zoektocht zou volgens diverse Spaanse bronnen naar Antwerp leiden.

Onvervangbaar?

Deco laat aan EFE weten dat ze in januari géén vervanger zullen zoeken voor Gavi, omdat hij toch 'onvervangbaar' is. Al kan dat natuurlijk ook mist spuien zijn, om toch te proberen iemand naar Catalonië te halen vanuit de luwte.

Volgende vraag: moet dat dan Arthur Vermeeren zijn? Het is een feit dat hij door de blessure van Gavi meer speelkansen zou krijgen bij Barcelona in het voorjaar van 2024. In zijn ontwikkeling kan dat richting het EK 2024 in Duitsland ook van belang zijn.

Maar of het in the long run ook een goede zaak is? Dat is weer iets anders. In de Champions League maakte Vermeeren al indruk, maar 90 minuten lang kon hij het op dat niveau nog niet volhouden. Tegen Barcelona ging hij mee met de rest onderuit.

In een betere ploeg zou Vermeeren uiteraard vermoedelijk makkelijker meedraaien en in se heeft hij zeker het niveau om een grote(re) carrière te maken, maar een wintertransfer blijft altijd een beetje een risico. En dus zou het voor Vermeeren zelf ook misschien beter zijn om eerst bij Antwerp nog een jaartje of achttien maanden te rijpen en dan door de grote poort te vertrekken?