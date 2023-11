Antwerp-speler middelpunt van dispuut met Russen: "Vervelend, het gaat om veel geld"

De Nederlandse eersteklasser SC Heerenveen is naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) gestapt om 3,1 miljoen euro aan transferinkomsten te recupereren voor de transfer van Chidera Ejuke naar de Russische topclub CSKA Moskou. Inmiddels speelt de 25-jarige Nigeriaan op huurbasis bij Antwerp.

Ejuke maakte eind augustus 2020 de overstap van Heerenveen naar CSKA Moskou. De Russen zouden zo'n twaalf miljoen euro betalen voor de buitenspeler, verspreid over vier termijnen. Drie van die vier termijnen werden ingelost, maar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werd het laatste deel van de transactie niet meer gestort.

"Dat is vervelend, het is veel geld", zei Ferry de Haan, de algemeen directeur van Heerenveen, in een bericht op de clubwebsite. "Momenteel ligt de zaak bij het TAS. Wij zijn positief dat het goed komt, maar niemand weet hoe lang dat precies gaat duren."

"Er wordt gesproken over een aantal weken of maanden. Er is voor ons geen twijfel dat we wederom in het gelijk gesteld worden. Maar tussen je gelijk krijgen en daadwerkelijk je geld krijgen, zit nog wel een verschil." Eerder kreeg de Nederlandse club gelijk van de Wereldvoetbalbond FIFA.

Ejuke maakte eind juli de (tijdelijke) overstap van CSKA Moskou naar Antwerp. Hij kon er zich nog niet opwerken tot basisspeler. In acht wedstrijden, allemaal als invaller, kon hij de Great Old nog geen goals of assists bijbrengen. Vorig seizoen verhuurde CSKA Moskou Ejuke aan het Duitse Hertha Berlijn, waarmee hij degradeerde uit de Bundesliga. (Belga)