Club Brugge ziet ongewenste speler wellicht snel terugkeren: krant haalt voetbalkwaliteiten en karakter helemaal onderuit

We hebben het eerder vandaag al gemeld: Roman Yaremchuk maakt geen al te beste beurt bij Valencia. Marca wijdde vandaag zelfs een hele pagina aan de situatie van de spits, die door Club Brugge werd uitgeleend. Een terugkeer zit eraan te komen.

De Spaanse, doorgaans heel goed ingelichte krant, is immers niet mals voor de Oekraïner, die dit seizoen nog niet wist te scoren. “Zijn komst naar Valencia aan het einde van de zomertransferperiode wekte verwachtingen."

Bij Club heeft hij nog een contract tot 2026 en het lijkt erop dat ze hem nog niet kwijt zijn. "Een slungelige spits van 195 centimeter: het was een gewild profiel dat Rubén Baraja (coach van Valencia, red.) nog beter beviel dan dat van andere kandidaten."

Ook ploeggenoten niet gelukkig met Yaremchuk

"Maar de spits is na tachtig dagen in Valencia nog niet van de grond gekomen. Hij heeft kansen gehad, maar hij is er niet. Zijn kwaliteiten op het veld zijn nog niet zichtbaar. Drie maanden later begint dat een probleem te worden."

Ook zijn karakter wordt onder de loep genomen en ook door komt hij niet goed uit. "Een van de vele voorbeelden is wat er gebeurde na de wedstrijd tussen Valencia en Granada. Alle spelers, inclusief de spelers op de bank, bleven in het midden van het veld staan om de fans te bedanken voor hun steun, terwijl Yaremchuk de enige was die meteen naar de kleedkamer ging. Om maar te zwijgen over zijn manier van omgaan met zijn teamgenoten.”