Lof voor Vrancken blijft stijgen in Genk: "Zelfs voor Philippe Clement lukte dat niet"

Wouter Vrancken geniet het nodige respect bij KRC Genk. Dat heeft veel te maken met de manier waarop hij werkt binnen de club.

Bij KRC Genk zijn ze duidelijk tevreden over Wouter Vrancken. Vooral de interactie met de andere geledingen binnen de club worden bijzonder goed geapprecieerd.

“Wouter Vrancken gaf onlangs nog aan dat wanneer spelers van Jong Genk meetrainen met de A-kern, ze alles snel en goed oppikken. Dat is een goed signaal, want het is ons doel om ervoor te zorgen dat de helft van de spelers in het eerste elftal zijn doorgestroomd uit onze academie”, zegt Koen Daerden aan Het Belang van Limburg.

Rust brengen is nog zo’n eigenschap, iets wat hij volgens Jos Daerden al deed bij KV Mechelen. “Wouter kent het huis. Voor zijn staf geldt dat evenzeer, want assistent-trainers Jan Wuytens, Kevin Van Dessel en Domenico Olivieri hebben alle drie nog hier in de academie gewerkt. Er is een sterke link tussen de jeugdwerking en de A-kern. Dat werkt zeer productief”, gaat Koen verder.

Een zeer belangrijk pluspunt blijkbaar in Limburg, want vorige trainers hadden nooit de tijd om zich echt in te werken in de academie.

“Zelfs voor Van den Brom of Philippe Clement lukte dat niet geweldig, omdat zij hier niet lang genoeg waren. Nu is er veel meer interactie. Jan en Kevin liepen hier twee jaar geleden nog rond. Zij hebben gezien hoe goed Bilal kan voetballen, maar ook wat voor een jongen hij is”, besluit Jos Daerden.