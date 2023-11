Uit de selectie gelaten door De Boeck: "Duidelijke reden gegeven"

Dion De Neve beleeft moeilijke tijden bij KV Kortrijk. Gelukkig is hij opnieuw van de partij, nadat Glen De Boeck hem uit de selectie liet.

KV Kortrijk beleeft een heel moeilijk seizoen. Door de afgesprongen overname werd in de aanloop naar dit seizoen ontzettend veel tijd verloren en dat betaalde de club meteen cash.

De Kerels staan momenteel laatste en voerden met het vertrek van Still en de komst van De Boeck ook al een trainerswissel door. En dat ondervond Dion De Neve aan den lijve.

Hij was goed bezig, maar De Boeck zette hem in de tribune. Tot grote onvrede ook van de aanhang van KV Kortrijk.

“Ik begreep het in eerste instantie niet, maar de coach heeft mij een duidelijke reden gegeven. We hebben een goed gesprek gehad en alles is uitgeklaard”, zegt De Neve aan Het Laatste Nieuws, zonder details te geven.

Ondertussen was hij er al opnieuw weer bij. “Dat ik tegen Union opnieuw tussen de lijnen stond, gaf me een mentale boost. Het is voor mij belangrijk om een vaste basispion te worden. Van mijn voorganger Kristof D’Haene steek ik heel wat op. Hij geeft me veel tips.”