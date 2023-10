Supporters reageren not amused op beslissing van Glen De Boeck

Glen De Boeck werd binnengehaald als nieuwe trainer van KV Kortrijk. Een ingreep in de selectie kan maar op weinig sympathie rekenen.

Zaterdag raakte bekend dat Glen De Boeck bij KV Kortrijk sterkhouder Dion De Neve uit de kern houdt voor de match tegen KRC Genk.

Van een blessure zou geen sprake zijn. Vorig weekend zat hij ook al op de bank, in de stuntzege tegen Club Brugge.

De reacties van de fans op deze beslissing van De Boeck zijn niet mals. Een greep uit de reacties...

“Mijn maag keert hiervan”, zegt Tony op Facebook. “Altijd moet die vent averrechts doen en peizen dattie god is ... want tis niet dat ie al vree successen geboekt heeft he.”

“Goe bezig Boeckske, benieuwd hoe lang dit zal duren”, reageert Zambatta op onze website.

“Ongelofelijk”, reageert Rik op Facebook. “En vorige week, laten we eerlijk zijn, 3 punten en gevochten ok. Ik heb geen steek voetbal gezien en alle geluk aan ons kant. Blijven duren is iets anders, maar een Deneve aan de kant zetten??? Hij wordt beter atletiektrainer.”

“Begint al”, schrijft Tigermania op VK. “Die en die en die passen niet in mijn team. Straks staat heel de KVK kleedkamer in vuur en vlam. Ongelooflijk dat hij dit niet kan laten, het zijn dingen waar hij in het verleden mee in de problemen kwam en nog steeds herhaalt.”

“Was als speler een etter en harde verdediger”, gaat hij verder. “Maar dat was toen zijn sterkte. Als trainer moet hij net deze karaktertrekken onderdrukken, heeft hij nu niet meer nodig. Je denkt, ze worden ouder en leren iets uit de ervaringen, maar Glen helaas niet.”

“Krijgt meer respect van zijn ex-club dan van zijn eigen club”, zegt iemand die anoniem reageert op Facebook over Deneve. “Beloning voor zijn 200% inzet iedere wedstrijd.”

“Hopen dat ie punten pakt”, zegt Jan op Facebook. “Want het zijn rare beslissingen dat ie neemt.”