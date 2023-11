Verliest Antwerp belangrijke speler deze winter? Hij staat op lijstje Bundesliga-club

Antwerp mag zich opmaken voor een bod op één van zijn sterkhouders. Volgens het Duitse BILD staat Michel-Ange Balikwisha immers op het verlanglijstje van Freiburg.

Freiburg staat momenteel achtste in de Bundesliga, maar wil zich nog versterken om mee te spelen voor de Europese plaatsen. Daarvoor zoeken ze extra aanvallers. De prestaties van Balikwisha bij Antwerp zijn hen daarbij niet ontgaan.

De winger scoorde dit seizoen al vier keer en gaf vier assissts in 14 matchen. Hij is een pak efficiënter en constanter geworden dit seizoen en zou dat dus in de winter al kunnen verzilveren. Antwerp zal echter niet happig zijn om hem te laten vertrekken. Voor een bod onder de tien miljoen zal er niet gesproken worden voor de 22-jarige.

Op het lijstje van Freiburg trouwens nog een andere bekende: Fabio Silva. De ex-Anderlecht-aanvaller zit weer meer dan hem lief is op de bank bij Wolverhampton.