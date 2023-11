Belg bij laagvlieger uit de Jupiler Pro League droomt luidop van de Rode Duivels: "Ik ben niet jaloers"

Het komt niet vaak voor dat een laagvlieger uit de Jupiler Pro League bij de Rode Duivels wel internationals levert. Dat houdt Ewoud Pletinckx niet tegen om hiervan te dromen.

De OHL-verdediger sprak het in het verleden al eens uit dat het zijn droom is om Rode Duivel te worden. Die droom is nog altijd intact, zo blijkt in een gesprek met Het Nieuwsblad. "Zeker. De jongens die nu worden opgeroepen, zoals Zeno Debast, Arthur Theate en Ameen Al-Dakhil, zijn ploeggenoten van bij de nationale beloften."

© photonews

Dat sterkt het geloof bij Pletinckx dat op een dag ook zijn droom uit kan komen. Al wil het tegelijkertijd misschien zeggen dat die andere jongens al verder staan in hun carrière. "Het is mooi voor hen dat ze die stap al hebben kunnen zetten, maar ik ben niet jaloers", verzekert de 23-jarige voetballer.

"Ik gun het hen en zie het als een stimulans dat het wel degelijk mogelijk is", is het glas voor de man uit de Leuvense defensie halfvol.