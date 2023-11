Deila gaat niet helemaal mee in de theorie van Simon Mignolet bij Club Brugge: "Dan gaan we het moeilijk hebben"

Met vernieuwde moed gaan ze bij Club Brugge op zoek naar beterschap. Deila en Mignolet lijken niet helemaal op dezelfde lijn te zitten inzake hoe dat dan precies moet.

Mignolet had eerder duidelijk gemaakt dat punten pakken nu het enige is wat telt bij Club Brugge en dat het dus even niet al te mooi hoeft te zijn. Zien we dan een blauw-zwart dat eerder teruggrijpt naar realistisch voetbal? "Je kunt dat altijd wel zeggen, maar ik geloof niet in geluk op lange termijn", tekent Ronny Deila voorbehoud aan.

"Je moet goed genoeg spelen. Wanneer we terug gaan naar de basis, presteren we meestal goed en halen we resultaten. Thuis zijn we goed, buitenshuis hebben we het lastig. Het draait om hoe we de wedstrijden aanvatten", is de Noorse coach van mening.

Opbouw moet niet bij Mignolet beginnen

"Je moet beginnen met goed te verdedigen. En als we goed verdedigen, gaan we onszelf in goede posities brengen op aanvallend vlak. Als we van bij Simon elke keer moeten opbouwen, dan gaan we het moeilijk hebben om wedstrijden te winnen", waarschuwt Deila.

Liefst zo dicht mogelijk bij het doel van de tegenstander blijven, is zijn mantra. "We moeten de bal hoog op het veld veroveren en direct spelen wanneer het kan. En met de juiste intensiteit. Mentaal en fysiek dragen we een enorme last, daarom is het goed dat ik die intensiteit nu zie terugkeren."