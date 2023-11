Hoefkens reageert op felle kritiek na pandoering tegen Antwerp

Het worden belangrijke weken voor Standard en Carl Hoefkens. Ze spelen achtereenvolgens tegen Genk, Club Brugge en twee keer Anderlecht. Dat zou wel eens bepalend kunnen worden voor de rest van het seizoen en de toekomst van Hoefkens bij de club.

Hoefkens kreeg immers kritiek na de 6-0 op Antwerp over zijn gebrek aan wissels en zijn tactiek. Er werd zelfs al geopperd dat het voor hem vijf voor twaalf is. "Ik aanvaard de kritiek. Het is mijn job om in de vuurlinie te staan", zei hij op zijn persconferentie.

Hoefkens weet dat de druk groot is en dat er naar hem gekeken wordt. "Zoals ik eerder al zei: de bloemen zijn voor de spelers, de bloempotten zijn voor mij. Daar heb ik geen enkel probleem mee."

Ook voor zijn aanpak had hij een verklaring. "Dat ik op Antwerp bij een 4-0-achterstand niet heb gewisseld, dat kwam enerzijds omdat ik mijn spelers de kans wilde geven om zich te herpakken en anderzijds omdat het geen cadeau was voor andere jongens om in die omstandigheden in te vallen."