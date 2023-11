Riemer heeft nog minder problemen dan voor de break, Deens icoon komt zondag ook naar de match: "Hij maakte me het belang duidelijk"

Brian Riemer heeft nog heel weinig problemen. Luxeproblemen ja. De Deense trainer ziet Francis Amuzu snel terugkeren en kan vanaf volgende week volledig over Yari Verschaeren beschikken.

Verschaeren speelt morgen 60-70 minuten met de Futures en zal daarna volledig aansluiten bij de A-kern. Voor Francis Amuzu zal dat nog een weekje wachten zijn. Hij is er ten vroegste tegen Westerlo weer bij. Justin Lonwijk is dan weer nog altijd geblesseerd, als enige.

"Het medisch team heeft een fantastische job gedaan met Yari", zei Brian Riemer daarover. "In december speelt hij sowieso met de A-ploeg. De wedstrijd met de Futures is de laatste stap in zijn revalidatie. Hij is fysiek helemaal in orde en ook mentaal is hij weer terug. Ik ben onder de indruk."

Anderlecht speelt dit weekend de Brusselse derby tegen RWDM. Een wedstrijd met een hoog nostalgische achtergrond. "Ik sprak onlangs nog met Per Frimann (voormalig Deense middenvelder van Anderlecht) en hij maakte me het belang van deze match duidelijk. Hij zei: 'toen ik speelde was dit de grootste match van het seizoen!'"

Riemer kijkt naar zulke matchen uit, dat weten we al langer. "Ik weet wat het betekent voor de fans. Ze hebben ook heel wat voorbereid en we zijn er ons van bewust. We willen hun scalp, met het diepste respect voor RWDM. Want ze hebben het goed gedaan tot nu toe. Ze zijn competitief."