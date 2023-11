Het "mirakel" van Romelu Lukaku dat alles veranderde voor Jérémy Doku bij Anderlecht

Romelu Lukaku heeft al meermaals laten zien dat hij gehecht is aan Anderlecht. Hij hielp zijn voormalige club met name om Jeremy Doku bij de ploeg te houden.

Vandaag om 13.30 uur staat Manchester City tegenover Liverpool in de langverwachte topper in Engeland. Het is een speciale wedstrijd voor Jérémy Doku, die bijna bij de Reds terechtkwam voordat hij prof werd bij Anderlecht. Sporza blikt terug op deze flirt.

Sporza herinnert zich dat Liverpool prioriteit kreeg in de onderhandelingen met de jonge Jérémy Doku naar aanleiding van een mogelijk deal die ook Lazar Markovic betrok, die werd uitgeleend door de Reds. De club hield zich niet in en haalde Jürgen Klopp, Simon Mignolet, Sadio Mané en zelfs Mohamed Salah erbij, die hem een gesigneerd shirt overhandigde.

Meer dan dat, de familie van Doku verliet Engeland met een verleidelijke contractaanbieding. "Ze waren bang omdat we het altijd over Chelsea hadden, wat eigenlijk de naam van onze jongste dochter is", lacht David Doku, de vader van Jérémy.

Anderlecht leek vrij hulpeloos. De Mauves beseften al snel dat er "een klein mirakel" nodig zou zijn om het fenomeen in Neerpede in actie te zien. Toen kwam Romelu Lukaku in beeld. Gealarmeerd door Jean Kindermans bood hij aan om de familie Doku te bellen.

Kindermans had een ander idee en stelde voor om een video op te nemen en die aan de familie te laten zien. Big Rom ging akkoord en herinnert hen aan het belang om eerst een profdebuut te maken en daarna zijn studie af te maken, met het argument dat de grote Engelse clubs er altijd zullen zijn. Een video die volgens velen de zaken heeft veranderd. Niet dat Jürgen Klopp er blij mee zal zijn, die Doku nu zal moeten afstoppen.