🎥 Eden Hazard op bezoek in het Lotto Park om... samen met zijn broers te kijken

Het is nu ook bevestigd. We zagen zonet Eden Hazard aankomen in het Lotto Park. Hij zal samen met zijn broers Thorgan en Kylian naar de derby tussen Anderlecht en RWDM kijken.

Thorgan Hazard is - net als broerlief Kylian - geblesseerd. Hij heeft nog te veel last van een trap op de enkel van de wedstrijd tegen Gent. Zij kwamen omstreeks 18u samen met Eden aan op de grote parking achter het stadion van Anderlecht. In gezelschap van twee mannen van de security werden ze naar de loges begeleid. Eden Hazard is in het Lotto Park pic.twitter.com/cHRbvziHxF — Johan Walckiers (@Wannes79) November 26, 2023