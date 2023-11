"Daar zijn Verhaeghe en Mannaert mee bezig en ook al zegt Mignolet van niet ..."

Club Brugge stond na veertien speeldagen niet op een plekje in play-off 1. En dus is het tegen OH Leuven absoluut van moeten. Spelen er ook extrasportieve zaken? Imke Courtois meent alvast van wel.

Bij Club Brugge zijn ze al een tijdje aan het proberen om de club te proberen verpatsen. En dat heeft ook zijn gevolgen naar de club toe, alsook naar het spel dat blauw-zwart op de mat laat zien. Dat meent toch alvast Imke Courtois. "Dat Club Brugge zich geen fouten meer kan veroorloven? Dat is nogal een open deur intrappen, ik zal ze terug in de hengsels hangen", aldus Courtois in haar analyse bij De Zondag dit weekend voor de match tegen OH Leuven. Impact in de kleedkamer "Maar ook al zegt Simon Mignolet van niet: Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert zijn wellicht meer bezig met de overname dan het sportieve (zoals transfer op langere termijn) en zoiets sijpelt wel degelijk door tot in de kleedkamers." Courtois heeft een voorbeeld uit haar eigen leven. Toen ze bij Standard onder Bruno Venanzi zaten, kreeg de vrouwenploeg het wél door dat ze geen prioriteit meer waren bij de nieuwe voorzitter.





