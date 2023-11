Imke Courtois is duidelijk: "Zij hebben de beste aanval van de Jupiler Pro League"

We zijn ondertussen aan speeldag 15 toe in de Jupiler Pro League. En op zondag staan er heel wat interessante duels op het programma. Zo is er de clash tussen KAA Gent en leider Union SG. Wat mogen we daarvan verwachten?

Union SG is de fiere leider in de competitie, KAA Gent is voorlopig derde. En dus mogen we van het duel in de Ghelamco Arena wel wat verwachten. Temeer ook de Buffalo's echt wel aan een prima seizoen bezig zijn.

Ook Imke Courtois kijkt uit naar het duel tussen beide ploegen. "Ik kijk zondag het meeste uit naar KAA Gent tegen Union", laat ze er geen twijfel over bestaan in De Zondag. Het duel om 13.30 uur is een match waar ze graag voor gaat zitten.

Klasbakken voorin

"Of KAA Gent alles heeft? Ze hebben in elk geval de beste aanval. Maar we zijn nog maar halfweg de reguliere competitie", wil ze wel iedereen stilaan tot rust proberen aan te manen. In de stand heeft Union momenteel zeven punten meer dan de Buffalo's.

De statistieken maken - zeker qua doelpunten per minuut - echter van de bezoekers voorlopig de beste aanval. Het gevaar komt bij de Brusselaars werkelijk van alle kanten op dit moment, al hebben ze ook bij Gent drie absolute klasbakken voorin.