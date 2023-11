Nog meer problemen voor OHL? Sterkhouder moet zware blessure vrezen

OH Leuven verloor tegen Club Brugge al voor de zesde keer in zeven wedstrijden. En het verloor ook nog eens een van zijn sterkhouders.

OH Leuven drukte Club Brugge in een paar periodes wel achteruit en had via Thorsteinsson ook twee prima kansen op de gelijkmaker. De IJslander raakte twee keer niet voorbij Simon Mignolet en dus verloor OHL met 0-1.

Misao lange tijd out?

Tot overmaat van ramp zag het net voor het einde van de wedstrijd ook nog de Japanner Kento Misao uitvallen. De Japanner moest door twee verzorgers van het veld gedragen worden, de vrees voor een ernstige blessure is groot.

Dat bevestigde ook coach Oscar Garcia na de wedstrijd. Misao zou zijn achillespees gedeeltelijk afgescheurd hebben en dus meerdere weken buiten strijd zijn. Een aderlating, want Misao stond in de laatste zes wedstrijden telkens in de basis.

Voor OH Leuven wordt het dus opnieuw puzzelen voor de volgende wedstrijd, dan trekt het naar de Bosuil voor een wedstrijd tegen landskampioen Antwerp.