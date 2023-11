KRC Genk doet oproep aan eigen supporters en die van KAA Gent

KRC Genk komt met een bijzondere oproep naar de eigen fans en die van KAA Gent. Beide ploegen spelen op 3 december tegen elkaar.

Op 4 december start de jaarlijkse inzamelactie van de Warmste Week. Een dag eerder trappen KRC Genk en AA Gent de solidariteitsactie af met De Warmste Wedstrijd. De Limburgers roepen de supporters van beide ploegen die dag op om voor aftrap van de wedstrijd het veld te bedelven met een regen van knuffels.

“We willen de grootste knuffelregen ooit organiseren in ons land”. Daarnaast kan iedereen die wil ook sms’en en meedingen naar 1 van de match worn shirts. De opbrengst van de sms-actie gaat integraal naar De Warmste Week”, klinkt het op de website van de club.

“Met hulp van alle supporters wil de club het veld, een kwartier voor de aftrap, zo bedelven onder een berg knuffels. De actie kadert in het thema ‘Opgroeien zonder zorgen’ dat de solidariteitsactie De Warmste Week dit jaar onder de aandacht wil brengen.”

Gratis consumptie voor supporters

Niemand minder dan Sinterklaas zal de knuffelregen in goede banen leiden. De Sint tovert samen met zijn pieten het veld om tot een bruisend feest vol animatie. “We roepen onze supporters op allemaal een knuffel mee te brengen. Maar we geven ook iets terug. In ruil bieden we een gratis consumptie aan”, duidt Tim Evens, Fan Service Manager bij KRC Genk.

Meerdere knuffels schenken mag, maar je kan slechts één gratis consumptie per persoon krijgen.

Naast knuffels, zamelt KRC Genk ook geld in voor De Warmste Week. De wedstrijdtruitjes worden voorzien van het typische vlammetje van de Warmste Week. Vanaf 4 december kan iedereen die wil sms’en naar 4342. 1 SMS kost 1 euro. Onder de SMS’ers worden de wedstrijdtruitjes vervolgens verloot. De opbrengst gaat integraal naar de Warmste Week.