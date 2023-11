Ander type spits, totaal ander rendement bij KV Mechelen: "Nogal veel bezig met publiek" en "Twee goede spitsen"

Heeft KV Mechelen zijn spits gevonden die met rendement de ploeg vooruit kan helpen? Eigenlijk moest Lion Lauberbach dat worden. De Duitser was de laatste weken niet inzetbaar en zit nu met een probleem. Norman Bassette heeft hem uitstekend vervangen.

Terwijl de hardwerkende Lauberbach ondanks zijn gemiste kansen krediet bleef houden, heeft Bassette zijn eerste twee competitiematchen als titluaris opgeluisterd met een afgedwongen - en beslissende - strafschop en een doelpunt. "Ik hoop mijn basisplaats te behouden. Daar doe ik alles voor", is de 19-jarige Belg duidelijk.

"Ik ben nog jong, ik weet dat er als jonge speler elke match werkpunten zijn. Dat is normaal. Als jongere moet je elke match tonen dat je er zin in hebt. Ik hoop zo door te kunnen gaan." Eén van die werkpunten is om het ook fysiek een volledige match te kunnen volhouden. "In de wedstrijd tegen Charleroi zat ik echt dood op het einde."

© photonews

Tegen Kortrijk ging dat al beter en zijn opmars in de Mechelse rangen is niet onopgemerkt gebleven. "De afgelopen maand is hij er door beginnen te komen", weet Rob Schoofs. "In het begin dachten we dat er toch nog veel werk aan is. Sinds de week van die oefenmatch tegen Zulte Waregem hebben we gezien dat er iets in zit."

"Als hij mentaal nog wat stappen zet", verbindt de KVM-aanvoerder er een voorwaarde aan. "Hij is nogal veel bezig met het publiek en met tegenstanders." Pluspunten zijn er natuurlijk ook. "Hij heeft kwaliteiten, snelheid en komt voor doel. Als we kunnen werken op de looplijnen en het vinden van elkaar, kunnen we veel aan hem hebben."

© photonews

"Hij is een ander type spits als Lion, die iets sterker en groter is", vergelijkt Schoofs beide profielen. "Lion kan iets langer een bal bijhouden, maar Norman heeft die kwaliteiten om op snelheid het verschil te maken als we hem diepsturen. Dat is wel iets dat we misten de voorbije jaren. Als Lion terug fit is, hebben we twee goede spitsen."