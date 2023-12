De ongelooflijk bizarre situatie waar de Red Flames zich in bevinden

Het is noodzakelijk voor de Red Flames dat ze hun wedstrijd tegen Nederland winnen. Maar er wordt ook rekening gehouden met de uitslag van de wedstrijd tussen Schotland en Engeland. In de groep doet zich een vreemde situatie voor.

Op het spel staat een Olympisch ticket, maar de Schotten zouden ook kunnen profiteren van de kwalificatie van Engeland. Als Engeland zich kwalificeert, zou dat de deur naar de Olympische Spelen openzetten voor enkele Schotse spelers. Dit omdat Engeland en Schotland samen als Groot-Brittanië naar de Spelen trekken.

Schotland staat momenteel laatste in de groep en is al uitgeschakeld. Engeland, Nederland en de Red Flames strijden nog steeds om de eerste plaats. Nicky Euvrard, doelvrouw van de Belgische nationale ploeg, speelt in Engeland. "Ik ken een paar spelers en ben me bewust van de rivaliteit tussen Engeland en Schotland. Het is een vreemde situatie."

Volgens Sporza ontwijkt de UEFA de situatie nu al door te zeggen: ‘Mocht Engeland zich als winnaar van League A plaatsen voor de Finals zou dat nog geen automatische kwalificatie betekenen. Er moet dan namelijk nog een wedstrijd gewonnen worden. Schotland kan dus niet rechtstreeks de Engelse kwalificatie beïnvloeden.'

Dinsdagavond wordt uitgevochten wie groepswinnaar wordt. België neemt het op tegen Nederland en Schotland ontvangt Engeland in eigen huis.