Pep Guardiola, coach van De Bruyne en Doku, pakt uit met zeer straffe uitspraak: "Mensen geloven het niet"

Manchester City kan dit seizoen voor een primeur zorgen in de Premier League. Als de club ook dit jaar de landstitel pakt, is het de eerste keer dat een ploeg dit vier keer na elkaar doet in de Premier League.

Pep Guardiola is er dan ook al rotsvast van overtuigd dat Manchester City ook dit jaar de Premier League gaat winnen. Dat zal dan niet enkel met Kevin De Bruyne zijn, maar ook met Jérémy Doku. Een straffe uitspraak na 14 speeldagen. Manchester City staat momenteel derde in het klassement met 30 punten.

"Mijn gevoel vandaag zegt: We gaan de Premier League winnen. Veel mensen geloven het niet omdat we nu drie keer na elkaar gelijk hebben gespeeld (Tottenham, Chelsea en Liverpool n.v.d.r.). Maar goed, we gaan het opnieuw doen, wetende dat het niet makkelijk zal zijn. Geen enkele ploeg heeft het ooit gedaan", vertelde hij op zijn persconferentie.

"Als je me vandaag vraagt naar wat ik voel... We gaan het opnieuw doen", besluit Guardiola. Hij liet zich ook kort uit over de blessure van Jérémy Doku tijdens het persmoment.