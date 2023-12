Rode Duivel bevestigt contact met Vincent Kompany en Burnley

Sambi Lokonga had naar het Burnley van Vincent Kompany kunnen trekken. De ex-speler van Anderlecht heeft echter goede hoop dat zijn toekomst nog steeds bij Arsenal ligt en zag een overstap niet zitten.

Albert Sambi Lokonga is sinds eind september uitgeschakeld met een hamstringblessure en maakt zich op voor zijn rentree in de Premier League met Luton Town, dat vorig seizoen promoveerde.

De carrière van de middenvelder heeft een onverwachte wending genomen sinds zijn vertrek bij Sporting Anderlecht. Hij werd gekocht door Arsenal en vervolgens uitgeleend aan Crystal Palace en Luton.

De middenvelder, die tot nu toe slechts 132 minuten heeft gespeeld in twee wedstrijden dit seizoen, is vastbesloten om 2023 achter zich te laten en te genieten van een geweldig jaar in 2024. Zijn doel? Volgend seizoen terugkeren naar de kern van Mikel Arteta bij Arsenal.

Daarom heeft Sambi Lokonga deze zomer een aanbod van Burnley en Vincent Kompany afgeslagen. "Er was contact aan het einde van vorig seizoen. Maar ik had een moeilijk jaar bij Palace en ik vroeg om tijd en vakantie om erover na te denken. We hebben weer contact gehad, maar Burnley wilde me kopen. Die oplossing zag ik niet zitten", vertelde hij aan Nieuwsblad.

Met zijn vizier nog steeds gericht op de Gunners, hoopt de voormalige Anderlecht-man op een goed einde van het seizoen, zodat hij Mikel Arteta eindelijk kan overtuigen van zijn kwaliteiten.