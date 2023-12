Antwerp mag trots zijn (en moet vrezen): goudhaantje tussen Bruno Fernandes, Manuel Akanji & co én in belangstelling van Engelse en Spaanse topclubs

Arthur Vermeeren maakte al veel indruk bij Antwerp. Zijn goede prestaties gaan ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij, want steeds meer teams azen op hem. En hij is dan ook een van de grote constanten in 2023.

Het is al langer bekend dat de aandacht voor Arthur Vermeeren stijgt met de minuut. Onder meer FC Barcelona, Liverpool en Arsenal hebben al hun aandacht bekendgemaakt. Zeker Liverpool wil nu vol doorgaan voor de middenvelder. Die wordt bij Antwerp steeds belangrijker en heeft er ook een geweldig 2023 opzitten, waarin hij steevast in de basis stond en ook al twee goals en zeven assists wist te fabriceren. Zowel in de Champions League als in de competitie maakte hij de nodige indruk. © photonews Weinig spelers hebben bovendien al zoveel gespeeld als Vermeeren dit jaar. In het lijstje dat het onderzoeksbureau CIES naar boven bracht over de speelminuten in 2023 staat hij voorlopig zelfs in de top-10. Bruno Fernandes van Manchester United staat met 5478 speelminuten helemaal bovenaan als het gaat over de veldspelers - doelmannen zijn altijd nog een heel andere zaak, maar ook daarin doen de Belgen en de keepers uit de Jupiler Pro League het prima. Meer dan 5000 speelminuten Maar ook Arthur Vermeeren - die nog tot 2026 onder contract ligt op de Bosuil en dus zeker niet makkelijk weg te halen bij Antwerp - staat dus in de top-10. Hij verzamelde dit seizoen al meer dan 5000 speelminuten en was zo van grote waarde voor zijn ploeg. Nog in de top-10 staan toppers als Manuel Akanji van Manchester City en Antonio Rüdiger van Real Madrid. De top-10 van het CIES (cijfers tot en met 4 december, dus de midweek zit er nog niet eens bij) hieronder:





