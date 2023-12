Nacer Chadli wil tegen KV Kortrijk knokken voor elk punt: "Het is do or die, een echte finale!"

Vrijdagavond staat de degradatiekraker tussen KV Kortrijk en Westerlo op het programma. Nacer Chadli kwam nog even terug op het ontslag van Jonas De Roeck.

Na enkele zeer succesvolle jaren bij Westerlo kwam er een einde aan het sprookje tussen Jonas De Roeck en Westerlo. Het was voor beide niet gemakkelijk, maar er moest ingegrepen worden.

Al heeft het transferbeleid van afgelopen zomer er ook wel veel mee te maken waarom het minder loopt. Sterkhouders vertrokken en jonge talenten werden binnengehaald. Dit maakte het voor De Roeck een moeilijke opdracht die uiteindelijk voor hem onmogelijk bleek.

Pijnlijk

“Trainerswissels horen bij het voetbal, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Als groep voelen we ons verantwoordelijk voor het ontslag van de coach. Het zou niet eerlijk zijn om de schuld bij hem te leggen. Persoonlijk vond ik het vertrek van Jonas wel pijnlijk. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij een goede coach is”, neemt Chadli mede zijn verantwoordelijkheid tegenover Gazet van Antwerpen.

Knokken tegen KV Kortrijk

“Als groep moeten we zo snel mogelijk een reactie laten zien. In Kortrijk is het do or die, een echte finale. Deze wedstrijd is voor ons de belangrijkste wedstrijd van het seizoen", schuwt Chadli het belang van deze wedstrijd niet.

"Als groep moeten we nu de juiste mentaliteit laten zien. Tegen Anderlecht deden we dat niet. Op die manier kan je nooit punten pakken. Ik heb er echter alle vertrouwen in. Als groep hebben we een hele week goed getraind. Kort maar scherp”, sluit Chadli vol zelfvertrouwen af.