Ex-doelman van Club Brugge en KRC Genk breekt oogkas, maar niet op het veld...

Mathew Ryan heeft op bizarre wijze een oogkasbreuk opgelopen. Dat gebeurde echter niet tijdens een wedstrijd of training op het voetbalveld.

Mathew Ryan is eventjes out bij zijn Nederlandse club AZ Alkmaar. De ex-doelman van Club Brugge en KRC Genk liep er immers een oogkasbreuk op. Dat gebeurde niet op het voetbalveld, maar wel tijdens een hersteltraining in de fitness van zijn Nederlandse werkgever.

Ryan duikt graag de fitness in, ook voor een hersteltraining, maar deze keer liep het dus grondig fout. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet meteen duidelijk.

Zijn afwezigheid is een fikse domper voor AZ. Het ziet er nu al naar uit dat hij het duel tegen Legia Warschau in de Conference League zal moeten laten passeren.

Zondag staat ook de topper tegen de ongeslagen competitieleider PSV Eindhoven op de agenda en ook die wedstrijd moet hij al zeker laten passeren. Er wordt zelfs gevreesd dat hij de Asian Cup zal moeten laten schieten.

Die gaat op 12 januari van start en daarin neemt Ryan het met Australië normaal op tegen India, Syrië en Oezbekistan in de groepsfase.