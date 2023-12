Ex-Anderlecht-verdediger heeft al anderhalf jaar geen match meer gespeeld, maar hoopt op kans bij Belgische topclub

Kara Mbodji is terug in België. De 34-jarige verdediger onderhoudt zijn conditie bij de beloften van Union SG. Hij wil echter nog voetballen en hoopt op een kans in België.

"Alles wat ik zoek, is een sportief project", zegt hij in La Dernière Heure. "Mijn motivatie is niet specifiek financieel. Ik ben 34 jaar oud en wil nog steeds spelen voor de paar jaar die me nog resten. Of het nu in België is of in het buitenland, maakt niet uit, zolang er maar een goed project is."

Zijn laatste match dateert echter van 28 maart 2022. "Ik wil de club en het management overigens bedanken voor hun gebaar. Fysiek voel ik me heel goed. Ik ben in betere conditie dan toen ik bij Anderlecht speelde. Destijds woog ik 97 kilo en had ik een blessure. Nu ben ik fit, ik ben 7 kilo afgevallen. Het enige wat ik mis, is een sportieve uitdaging."

En wat als Union die hem geeft? In januari moeten ze waarschijnlijk Koki Machida voor weken missen als de Azië Cup begint. "Mijn doel was niet om iets van deze club te vragen. Ik wilde gewoon komen trainen. Nu, als Union me in hun eerste team zou willen hebben, zou ik geen nee zeggen. Het zou met veel plezier zijn!"