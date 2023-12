'Miskoop heeft géén toekomst in Brussel of Kiev, maar paars-wit heeft oplossing gevonden bij... andere topclub'

Er is een oplossing in de maak voor Justin Lonwijk. De middenvelder wordt door Dinamo Kiev verhuurd aan RSC Anderlecht, maar er is geen toekomst voor hem weggelegd bij beide clubs. En dus komt er een derde pion met de oplossing.

Justin Lonwijk slaagde er dit seizoen op geen enkel moment in om een basisplaats te veroveren bij RSC Anderlecht. Meer zelfs: ook de invalbeurten van de 23-jarige Nederlander zijn op één hand te tellen. De Belgische recordkampioen is dan ook niet van plan om de aankoopoptie te lichten. Meer zelfs: zijn loon moet zo snel mogelijk van de balans af. Return to sender? Ook geen optie. Dinamo Kiev liet weten dat Anderlecht zelf voor een oplossing moet zorgen. En die lijkt er te komen. Volgens de Deense kranten zijn alle partijen het eens over een nieuwe verhuur aan Brondby IF. En dat is niet verrassend: Lonwijk versierde zijn transfer naar Oekraïne destijds door zijn sterkte prestaties bij Viborg FF. Nieuwe kans Op die manier krijgt de Nederlander met Surinaamse roots opnieuw de kans om zich te bewijzen - en vooral: om zijn carrière te herlanceren - terwijl hij voor een topclub kan voetballen. Brondby kampeert momenteel op een tweede plaats in de Deense Superliga en volgt op twee punten van leider FC Midtjylland.