Vermeeren gaat record De Ketelaere vlotjes breken, CEO Sven Jaecques beseft dat hij mogelijk onhoudbaar is

Met veel plezier zal het niet zijn, maar de kans is reëel dat Antwerp de komende wintermercato Arthur Vermeeren al zal laten gaan. De 18-jarige middenvelder heeft heel wat interesse opgewekt en zijn prijskaartje is sinds gisteren nog de lucht ingegaan.

Verwacht wordt dat als Vermeeren verkocht wordt, hij het transferrecord van Charles De Ketelaere zal verbreken. Die werd voor 36 miljoen aan AC Milan verpatst door Club Brugge, maar Vermeeren zou nog meer moeten opbrengen.

Hij liet zich zien op het Europese toneel en in de competitie, is jong, kan alle posities aan op het middenveld en heeft een fantastische vista. Antwerp kan het geld ook goed gebruiken nu Paul Gheysens de vinger wat op de knip houdt.

CEO Sven Jaecques gaf voor de match tegen Barcelona ook toe dat een vertrek tot de mogelijkheden behoort. "We gaan er niet van uit en we hopen het niet, maar de kans bestaat dat Arthur na januari geen eigendom meer is van Antwerp", klonk het bij VTM.

"De interesse in Vermeeren groeit elke week - logisch, gezien de stappen die hij gezet heeft", verzekerde Jaecques nog. "Hij kan vertrekken, vertrekken en nog eventjes blijven (als zijn toekomstige club Vermeeren nog 6 maanden bij Antwerp laat, red.) of gewoon blijven. Als we hem verkopen, zal het sowieso aan de juiste prijs zijn."