Na een reeks tegen de 'kleintjes': Vanaken zet iedereen op scherp voor de Slag om Vlaanderen

Club Brugge plaatste zich donderdag voor de 1/8e finale van de Conference League. Maar zondag komt KAA Gent alweer op bezoek.

Club Brugge kwam tegen Bodo/Glimt nooit echt in de problemen en pakte zo de groepszege in de Conference League. Maar even snel ging de focus alweer naar zondag, voor de Slag om Vlaanderen tegen KAA Gent.

Want in Europa deed Club het uitstekend met 16 op 18, maar in de competitie liep het na een Europese prestatie niet altijd helemaal goed. En de tegenstanders waren de laatste weken niet allemaal van topniveau.

"Het is ook niet altijd even makkelijk om van de 'kleintjes' te winnen. Nu is het aan ons om het ook in die topmatch tegen KAA Gent te doen", stelde de kapitein na de match tegen Bodo/Glimt.

Referentiewedstrijd

"Het wordt een heel belangrijke match", beseft Hans Vanaken. "Niet alleen voor ons maar voor de hele club. Als je die kan winnen, kom je bij hen in de buurt te staan."

Ook Ronny Deila beseft het belang van de wedstrijd tegen Gent. "Het is aan ons om een speciale sfeer te creëren waarin we mooie dingen kunnen doen. Het kan een goeie dag worden", zei de Noor.