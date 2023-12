Tussentijdse balans: Dit verdienden de Belgische clubs in Europa

De groepsfase van het Europese voetbal zit erop. Tijd om even de boekhouding erbij te nemen van wat de Belgische clubs in Europa verdiend hebben.

De Belgische clubs hebben financieel goed geboerd in Europa. Uiteraard spant landskampioen Royal Antwerp FC de kroon met deelname aan de Champions League.

Ondanks slechts één overwinning op de slotspeeldag cashte stamnummer 1 toch een bedrag van om en bij de 21,5 miljoen euro.

Union SG speelde in de Europa League een bedrag van 6,93 miljoen euro bij elkaar. Zij vallen nu terug op de Conference League en kunnen ook daar nog aardig wat verdienen.

Club Brugge en KAA Gent speelden al in de Conference League. Zij haalden respectievelijk 8,57 miljoen euro en 7,23 miljoen euro binnen. Opvallend is dat dit bedrag door de overwinningen hoger ligt dan Union SG, dat een competitie hoger speelde.

KRC Genk is Europees uitgeschakeld, net als The Great Old. Voor hen eindigt het Europese verhaal met een bedrag van 5,63 miljoen euro.

Rest er ook nog het coëfficiënt wat op te krikken. Beter doen dan vorig jaar wordt zeer moeilijk, maar momenteel is België wel zevende in het landenklassement.