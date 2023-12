Kopzorgen voor Fink richting RWDM, maar vertrouwen is groot

STVV geeft dit weekend RWDM partij. Een belangrijk duel voor de Kanaries, want elk punt is nodig op dit moment.

STVV wil de voeling met de top zes behouden en dan is een overwinning op RWDM een absolute must. Ook omdat er na de winterstop een heel zwaar programma wacht. “We gaan vol voor de punten in deze laatste drie wedstrijden voor de winterstop, want ons programma na Nieuwjaar is niet min”, waarschuwt coach Thorsten Fink in Het Belang van Limburg.

Union uit, KRC Genk en AA Gent thuis en Cercle uit. “Daarom willen we nog zoveel mogelijk punten sprokkelen voor de winterstop”, knikt Fink. “Het is ook belangrijk dat we RWDM op afstand houden. Daarom gaan we vol voor de overwinning. Al zullen we net als in de heenwedstrijd geduldig moeten zijn.”

In de heenmatch werd het een gelijkspel tegen RWDM. “Het team presteert boven de verwachtingen, maar ze zitten een beetje in een neerwaartse spiraal. Dat is niet ons probleem, wij spelen met vertrouwen en gaan voor de drie punten.”

Wel Finks probleem: blessure bij spits Kahveh Zahiroleslam. “Hij is bovendien al de hele week ziek”, waardoor Fink dit jaar niet meer op hem rekent. Ook Daiki Hashioka is onzeker met een enkelblessure. “We beslissen na de laatste training in overleg met de medische staf of Daiki kan spelen of niet. We hebben voldoende spelers in de rangen om hun afwezigheid op te vangen als dat nodig blijkt te zijn.”