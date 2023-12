"Onvoldoende": 'Club Brugge zit in januari met probleem van 16 miljoen euro'

Hoe zou het nog gaan met Roman Yaremchuk? Hij ligt tot 2026 onder contract bij Club Brugge, maar zijn uitleenbeurt naar Valencia is geen succes.

Valencia huurt Roman Yaremchuk dit seizoen van Club Brugge, zonder aankoopoptie. Zijn resultaten tot nu toe zijn bedroevend: 12 wedstrijden, 347 minuten, 1 doelpunt.

De cijfers liegen er niet om en de perceptie is nog harder. Dat laat Diego Pico, watcher bij Valencia voor de Spaanse krant Marca, weten aan Het Nieuwsblad. En de conclusie is hard: de Spaanse club wil van de Oekraïner af in januari.

“Yaremchuk biedt onvoldoende”, zegt Pico. “Maar we moeten wel intellectueel correct blijven: Yaremchuk was niet het plan A van Valencia tijdens de zomermercato. De club wilde lange tijd andere aanvallers aanwerven. Toen dat niet bleek te lukken, heeft het bestuur snel geschakeld en hebben ze in allerijl Yaremchuk aangetrokken. Dat valt tegen: hij is nog geen meerwaarde gebleken.”

En zo wordt Yaremchuk toch weer het probleem van Club Brugge, in januari al, daar waar ze in het Jan Breydelstadion echt gehoopt hadden om hem volgende zomer na een goed seizoen in Valencia van de hand te doen. “De club wil zo snel mogelijk af van Yaremchuk. Ze zullen er alles aan doen deze winter om een oplossing te zoeken”, besluit Pico.