Uitblinker bij de RSCA Futures was... een 31-jarige

De RSCA Futures pakten gisteren een punt tegen KV Oostende. En dat zorgde voor heel wat frustraties bij de kustploeg, want zij hadden de betere en de meeste kansen.

Maar op de Heizel toonde Colin Coosemans waarom Brian Riemer hem bij elke keepersdiscussie mee in het gesprek betrekt. Coosemans toont op training grote kwaliteiten en is onmisbaar in de kleedkamer van Anderlecht. Tegenwoordig fungeert hij bij de Futures als de ervaren gids.

Gisteren toonde hij echter ook zijn kunnen. Coosemans pakte uit met heel wat parades op onder meer pogingen van Wylin, Hartzig en Medley. Het zorgde ervoor dat de Futures een punt pakten en zo blijven meedraaien in de linkerkolom.

Met 23 punten uit 16 matchen presteren ze boven de verwachtingen en staan ze een heel eind boven de degradatiezone. Benieuwd ook wat die nieuwe Japanse spits na Nieuwjaar gaat tonen.