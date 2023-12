Er wordt stevig aan de alarmbel getrokken na weeral rellen bij Standard: "Een wonder dat er nog geen dodelijk slachtoffer viel"

Na de Waalse derby tussen Anderlecht en Charleroi was het weer zover: er waren onlusten tussen beide harde kernen. En op Sclessin gebeurt dat telkens op een heel ongelukkige plaats.

We hebben het na de wedstrijd tegen Anderlecht ook al aangekaart: de parking van de bezoekersbussen ligt net naast de uitgang van Tribune 4. Daar passeren gezinnen, maar wordt er ook gesmeten met alles wat er maar voor handen is.

"Bommetjes, Bengaals vuur, voetzoekers en zelfs (grote) stenen. Een hele mikmak aan voorwerpen vloog door het luchtruim na de wedstrijd", vertelt commentator Bert Sterckx bij Sporza. "Op zich viel het nog mee in vergelijking met vorige keer. Ik heb daar in die hoek al veel ergere dingen gezien. Alles wat grijpbaar is - ook dikke stenen - heb ik er al door de lucht zien vliegen."

Ook Sterckx ziet het eens verkeerd aflopen. "Dezelfde steen die nu door het raam van een bus vliegt, kan ook iemand treffen. Om het hard te stellen: voor mij is het een wonder dat er in die hoek nog nooit een dodelijk slachtoffer is gevallen. Bij Standard zien ze de oplossing niet. Het is blijkbaar niet mogelijk om die mensenstroom te scheiden. En het lijkt wel dat ook de bevoegde instanties en de Pro League het probleem niet willen aanpakken."