'Om deze twee redenen laat John de Jong Club Brugge in spanning wachten op een antwoord'

Club Brugge wacht op het antwoord van John de Jong. Dé topkandidaat om de nieuwe sportieve baas te worden bij blauw-zwart wikt en weegt zijn opties.

We schreven vorige week al dat de communicatie rond John de Jong als opvolger van Vincent Mannaert voorbarig was. Dat kan u HIER nog eens nalezen. Ondertussen is er nog steeds geen witte rook gesignaleerd in het Jan Breydelstadion. En dat heeft een reden.

De Nederlander heeft inmiddels het blauw-zwarte voorstel gekregen én doorgenomen, maar een antwoord is er nog niet gekomen. Na zijn vertrek bij PSV - de manier waarop hakte er zwaar in - besliste de Jong om geen overhaaste beslissingen te nemen.

Maar dat is niet alles. De Jong kreeg de voorbije weken en maanden meerdere aanbiedingen binnen. Het concrete voorstel van Club Brugge - en vooral de verspreiding ervan in de media - heeft ervoor gezorgd dat ook de andere clubs wakker zijn geworden.

Pole position

De Nederlander wil dan ook eerst alle voorstellen naast elkaar liggen vooraleer een beslissing te nemen. Dat weet Het Laatste Nieuws. Al kunnen we er wel meteen bij vermelden dat blauw-zwart in pole position ligt om de Jong binnen te halen.