Pro League luistert (met vertraging) naar Vincent Kompany en voert belangrijke wijziging door voor volgend seizoen

Vincent Kompany kaartte het verschillende keren aan toen hij trainer was van Anderlecht en zijn mening werd gedeeld door verschillende andere coaches van topclubs: ze konden niet genoeg volk op hun bank zetten. Dat gaat nu veranderen.

Kompany argumenteerde dat 18 spelers in een wedstrijdselectie te weinig is. Zeker omdat dat in andere landen meer mag zijn. Zo kon hij bepaalde jeugdspelers geen kansen geven omdat hij te weinig plaats had in zijn wedstrijdkern.

De Pro League heeft nu beslist om vanaf volgend seizoen twintig namen toe te laten op het wedstrijdblad in plaats van achttien. Dat gaat dan over 1A, maar ook over de Challenger Pro League en de Super League.

Eén uitzondering: de beker van België. Natuurlijk zal het sommige clubs heel wat extra geld kosten als ze 20 man op hun wedstrijdblad zetten, want dat kost hen meer aan wedstrijdpremies.