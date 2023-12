Karel Geraerts wil met Schalke 04 gaan shoppen bij Anderlecht

Onder de leiding van Karel Geraerts gaat het beter met Schalke 04. Al wil de Belgische trainer in de winterstop nog versterking gaan halen. Dit in de Jupiler Pro League.

Schalke 04

De Duitste traditieclub degradeerde vorig seizoen uit de Duitse Bundesliga. Het ging echter niet beter in de 2de Bundesliga want op een zeker moment stonden ze helemaal onderaan.

Schalke 04 koos ervoor op Karel Geraerts aan te stellen. Vorig jaar zal hij op de slotspeeldag de titel nog naar Antwerp gaan en verrassend genoeg koos hij niet voor een verlengd verblijf bij Union.

De laatste wedstrijden is hij punten aan het pakken met de de traditieclub. Er werden 7 punten gehaald in de laatste drie wedstrijden. Hierdoor is Schalke 04 terug opgeklommen naar een veilige 14de plaats.

Versterking

Schalke 04 zit al een aantal jaren in financieel zwaar vaarwater. Slechte investeringen in het verleden hebben ervoor gezorgd dat de sprong naar de top in de Bundesliga niet werd gehaald. Het werd zelfs helemaal omgekeerd.

Nu is Karel Geraerts op zoek naar versterking in de Jupiler Pro League.

Volgens het Duitse BILD wil Geraerts graag Louis Patris van RSC Anderlecht binnenhalen. De rechtersback van de Brusselaars kwam echter deze zomer pas over van OH Leuven. Na een goede start is hij momenteel zijn basisplaats kwijt aan Sardella.

Deze zomer nam Anderlecht hem over van OH Leuven voor 3,5 miljoen euro. Hij heeft nog een contract tot medio 2028 bij de Brusselaars. Schalke 04 zal dus serieus in de buidel moeten tasten om hem over te nemen. Al is op huurbasis ook altijd een mogelijkheid.