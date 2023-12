'Club Brugge wil Atalanta en Monaco te snel af zijn voor gewilde verdediger'

Club Brugge wil er deze winter graag een extra verdediger bij. En daarvoor gaan ze al eens hoog mikken, waardoor ze ook in het vaarwater komen van andere topclubs in binnen- en buitenland. Ook deze keer is het raak.

Club Brugge wil er deze winter graag verdedigende versterking bij hebben. In die hoedanigheid zijn ze nu ook uitgekomen bij Lilian Brassier. Dat is een 24-jarige centrale Franse verdediger die momenteel uitkomt voor Stade Brestois. Daar ligt hij nog tot juni 2025 onder contract. Volgens Transfermarkt heeft hij bovendien een marktwaarde van liefst acht(!) miljoen euro. Er zijn dan ook kapers op de kust, want met Atalanta Bergamo en vooral AS Monaco zijn er nog topclubs geïnteresseerd. Er zou ook Duitse interesse zijn. Lilian Brassier ook op de radar van Monaco en Atalanta De Monegasken zijn al volop aan het praten met de 24-jarige Fransman, maar tot op heden is er nog geen overeenkomst gevonden. En daar zou Club Brugge dus willen van profiteren om de centrale verdediger alsnog in huis te halen. Foot Mercato weet dat de speler wel acht à tien miljoen euro zou moeten gaan kosten. Daarmee is hij zeker geen goedkope optie, ook niet voor blauw-zwart. De nood aan een extra centrale verdediger is echter groot, waardoor ze wel wat willen uitgeven voor Brassier.