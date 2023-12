Reactie Mignolet krijgt vraag over Rode Duivels nu Courtois forfait gaf en is wel héél duidelijk

Simon Mignolet had het vooral moeilijk om zich warm te houden in het Edmond Machtensstadion. Hij had grote delen van de match zelfs geen RWDM-speler in zicht. Na de match liep hij echter warm toen hij een vraag kreeg over de Rode Duivels.

Nu Thibaut Courtois officieel forfait heeft gegeven voor het EK wou de reporter van Eleven wel weten wat dat voor Mignolet zelf betekent. Maar die was heel duidelijk dat hij het er niet over wou hebben. "Ik heb daar niets mee te maken, ik ben heel blij met deze overwinning." Toch nog even proberen, maar Mignolet wond zich duidelijk op. "Kijk, ik ben een speler van Club Brugge en heb met die hele zaak niets te maken." Al was het toch wel logisch dat de vraag gesteld werd, maar Mignolet is dus duidelijk niet van plan terug te komen op zijn beslissing om afscheid te nemen van de Rode Duivels. 🔙 | Zien we Simon Mignolet binnenkort terug bij de Rode Duivels? 🤷‍♂️🇧🇪 pic.twitter.com/Xvutef7tlG — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) December 22, 2023