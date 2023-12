Ook Toby Alderweireld reageert op het veelbesproken interview van Thibaut Courtois en geeft duidelijk antwoord

Thibaut Courtois gaf begin deze week een veelbesproken interview aan Sporza. Velen uit de voetbalwereld reageerden al op het interview, nu ook Toby Alderweireld.

Thibaut Courtois kondigde aan dat hij niet mee zal gaan naar het EK 2024 met België omdat hij nog niet 100% is tegen dan. Wat vindt Toby Alderweireld ervan?

"Goh, dat is moeilijk", begint de Antwerp-verdediger. "Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Dat is iets tussen Thibaut (Courtois n.v.d.r.) en de coach uiteindelijk."

Alderweireld vindt het wel jammer dat de doelman niet op het EK zal zijn. "Het is sowieso een gemis voor België dat hij niet meegaat. Voor de rest is het iets tussen hen, ik weet er te weinig van."