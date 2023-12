STVV-matchwinnaar deed iets uitzonderlijk en wil nu scalp van Standard: "Waarom zou het niet opnieuw lukken?"

STVV beloonde zichzelf dan toch tegen Charleroi. Het enige doelpunt kwam van Jarne Steuckers, die ook al vooruit blikte op de derby tegen Standard.

Steuckers scoorde in de slotfase. Met het hoofd dan nog wel. "Toen Bocat de bal kreeg in de zestien voelde ik dat ik voor doel moest zijn", verklaarde de matchwinnaar achteraf bij HBvL.

"Hij gaf de bal vervolgens heel goed voor, ik moest er mijn hoofd maar tegen zetten. Leuk dat het ook eens lukt op die manier, het moet al van de jeugd geleden zijn dat ik nog eens met een kopbal kon scoren."

STVV kon zijn non-match tegen RWDM zo rechtzetten en blikt nu met vertrouwen vooruit richting de derby met Standard. "We gaan sowieso voor de drie punten op Standard”, klonk het bij Steuckers. “Ik verwacht een ander Standard dan in de heenwedstrijd op Stayen. Maar hier hebben we hen ook geklopt, dus waarom zou het daar dan niet lukken?”