'Ajax wil opnieuw komen shoppen bij Royal Antwerp FC'

Ajax en Antwerp deden in het verleden al zaken met elkaar. En ook nu heeft de Nederlandse club zijn oog laten vallen op een speler van The Great Old.

Ajax heeft sinds de komst van Marc Overmars bij Antwerp al geregeld met de club samengewerkt wat betreft transfers. De Nederlanders lieten hun oog nu ook vallen op George Ilenikhena. De 17-jarige spits van The Great Old breekt momenteel helemaal door bij Antwerp. Hij werd bij het Franse Amiens SC weggeplukt in Ligue 2 voor maar liefst 6 miljoen euro, maar blijkt dat bedrag meer dan waar te zijn. Afgelopen week kwam Ajax langs tijdens het duel tegen Westerlo. 27 minuten voor tijd mocht Ilenikhena invallen. Volgens Footballtransfers krijgt de ploeg uit de Eredivisie concurrentie van Benfica, Napoli en FC Porto. Of Antwerp hem nu al wil laten gaan is echter maar de vraag. Hij heeft nog een contract tot 2027 op de Bosuil. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op 7 miljoen euro.