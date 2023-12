Union-coach Blessin heeft duidelijke mening over penalty voor Club én deelt ook nog een prikje uit

Een nieuwe speeldag, opnieuw discussie over een penalty en de VAR. Had Club Brugge die wel moeten krijgen?

Union had het tegen Club Brugge moeilijk in het eerste kwartier, maar kon daarna het evenwicht wel herstellen. Het was ook opnieuw dodelijk efficiënt, Nilsson kopte een voorzet van Amoura overhoeks binnen. De eerste kans was meteen raak.

Iets voor het uur kreeg Club Brugge dan een penalty. Burgess maakte een overtreding op Vetlesen, maar die laatste leek de bal ook met de hand te spelen. Scheidsrechter Vergoote wees naar de stip, de VAR bevestigde dat.

Voor Union-coach Alexander Blessin was het wel helder. "Voor mij was het duidelijk hands. Enkele weken geleden hadden we eenzelfde situatie met Lazare. Het is moeilijk om te accepteren", zei de Duitser.

Terecht gelijkspel

Maar Blessin vond wel dat het gelijkspel een logische uitslag was. "Het was een lastige wedstrijd. Of Club verdiende om te winnen? Dat vind ik niet. Als ze vanavond hadden willen winnen, dan hadden ze meer moeten geven."