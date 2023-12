Charleroi-verdediger terug op weg naar thuisland?

Het seizoen van Stefan Knezevic bij Charleroi werd bemoeilijkt door blessures. Staat een vertrek deze winter op de agenda?

Als Stefan Knezevic (27) fit is, is hij vaak de eerste keus in het team van Felice Mazzù. Maar de Zwitserse verdediger heeft een moeilijk seizoen en ontbrak al 9 wedstrijden door verschillende blessures. Bovendien loopt zijn contract in juni af, dus Sporting Charleroi zou kunnen besluiten om in januari afscheid van hem te nemen om een deel van hun investering terug te verdienen.

De club die geïnteresseerd is om hem terug te halen is FC Luzern, waar Knezevic zijn opleiding genoot en waarvan hij in 2021 naar België kwam. Luzern is op zoek naar een centrale verdediger voor volgend seizoen als hun steunpilaar Seetaler het einde van zijn contract bereikt. De sportief directeur van de Zwitserse club heeft bevestigd dat hij een oogje heeft op de Zebra.

"Hij is een vaste waarde in België en presteert goed. We houden Stefan Knezevic en al onze andere jonge oud-spelers nauwlettend in de gaten", aldus Remo Meyer in de Luzerner Zeitung, die het gerucht publiceerde. Sporting Charleroi zal dit in de gaten moeten houden.