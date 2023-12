📷 Stunttransfer in de maak? 'Dennis Praet op weg naar de Jupiler Pro League'

Enzo Maresco rekent bij Leicester City niet meer op de diensten van Dennis Praet. Onze landgenoot mag dan ook beschikken tijdens de wintermercato.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wordt Dennis Praet gelinkt aan een mogelijke transfer naar de Jupiler Pro League. Landskampioen Royal Antwerp FC kan best wel wat versterking gebruiken, wil het nog een gooi doen naar een nieuwe titel.

Antwerp zou geïnformeerd hebben naar de voorwaarden van de Engelse club. Het is niet duidelijk of het om een transfer, dan wel een uitleenbeurt zou gaan.

Antwerp zou op dit moment met cashflowproblemen kampen, waardoor het niet bij machte zou zijn om grote transfers te realiseren tijdens de wintermercato.

🇧🇪 Infos #mercato :

🦊 Dennis Praet back on the radar of the Royal Antwerp FC! The #RAFC officials has taken attention and information to the current situation of the Belgian midfielder for this winter…

⏳ Wait&See. #JPL #LCFC #Championship pic.twitter.com/uO1zNlC4oI