Details uitgelekt over transfer van Buchanan naar Inter Milan: 'Dan zal hij tekenen'

Eerst deed Inter Milan een bod van zes miljoen euro. Dit was ruim onvoldoende voor Club Brugge. Nu zou er dan toch een akkoord komen.

Inter deed dan toch maar een bod van 10 miljoen euro. Volgens journalist Rudy Galetti zou dit dan wel goed zijn voor blauw-zwart. Hij meldt dat er 'nog enkele details worden besproken'. De transfer zou op 6 januari rond moeten zijn.

Buchanan had al een persoonlijk akkoord met de Italiaanse club. Hij zal er voor vijf jaar tekenen en zo'n anderhalf miljoen euro per jaar opstrijken.

