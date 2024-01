'Anderlecht heeft een pasklaar antwoord op de interesse uit Engeland in Kasper Schmeichel'

Anderlecht heeft Kasper Schmeichel niet naar België gehaald om hem een paar maanden later weer te laten gaan, zoveel is wel duidelijk. Al is de interesse uit Engeland wel een factor.

Plots doen geruchten over Engelse interesse in Kasper Schmeichel de ronde, met vooral Sheffield United als potentiële bestemming. Bij Anderlecht heeft de 37-jarige veteraan dan weer de garantie om eerste doelman te zijn. Bovendien loopt het sportief behoorlijk goed. Bij het Deense TV2 is te horen dat Anderlecht wellicht het contract van Kasper Schmeichel wil verlengen. Zowel club als doelman zijn wel gevaren bij hun overeenkomst. Een vertrek naar Engeland is dan ook meteen van de baan. Optie in contract Schmeichel Veel staat zo'n contractverlenging niet in de weg. Schmeichel tekende bij Anderlecht een contract voor één seizoen, mét optie voor een extra jaar. Het is dus enkel kwestie om beide partijen gelukkig te houden met de uitkomst.